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Происшествия28 июля 2021 17:13

Жительница Пермского края родила ребенка в ведро с водой и ждала, пока он захлебнется и умрет

Малыш умер, а женщину вскоре ждет суд
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Василий Вахрин

13 февраля в доме по улице Советская в поселке Павловский в Очере 21-летняя женщина родила здорового ребенка в ведро с водой, а после ждала, пока он захлебнется и умрет.

- В отношении 21-летней жительницы возбудили уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данной статье женщине может грозить ограничение свободы от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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