Пять авиакомпаний хотят летать из Перми на курорты Египта

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Несколько авиаперевозчиков снова запросили у Росавиации разрешения на выполнение международных рейсов из Перми на курорты Египта. Об этом сообщает издание Business Class.

Так, «Сибирь», «Россия», Nordwind и Azur Air планируют летать в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. По маршруту Пермь – Хургада готовы летать «Уральские авиалинии».

Добавим, что авиакомпания Red Wings запросила допуски на рейсы из Перми в Алматы (Казахстан) и узбекские города Самарканд, Фергана и Бухара.

В Среднюю Азию планируют летать и «Уральские авиалинии». В качестве пунктов назначения они рассматривают узбекские города Карши, Самарканд, Фергану, Бухару, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.