На Комсомольском проспекте в Перми вырубят липы

Старые липы заменят на новые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми комиссия приняла решение вырубить и заменить на новые липы на Комсомольском проспекте. В обстреливании принимали участие в том числе экологи. 41 дерево предстоит заменить на саженцы-крупномеры. Старые деревья усыхают и поражены болезнями, поэтому они могут быть опасны во время сильного ветра.

Липы заменят на Комсомольском проспекте от улицы Пушкина до улицы Полины Осипенко. Затем здесь посадят новую живую изгородь, как это было сделано на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской.