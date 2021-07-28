«Амкар» пустит на ближайший домашний матч не более 250 болельщиков

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пресс-служба ФК «Амкар-Пермь» сообщает, что на первый домашний матч в ФНЛ-2 клуб сможет пустить не более 250 болельщиков.

Напомним, первая домашняя игра в лиге состоится 1 августа. «Красно-черные» на стадионе «Звезда» примут «Тюмень» (0+).

На стадион пустят только вакцинированных болельщиков или болельщиков, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем за 72 часа до игры. Документы нужно иметь в распечатанном виде и предъявить на входе вместе с паспортом.

Билеты на матч платные. Их можно купить в кассах по адресу: улица Куйбышева, 97. Время работы касс — с 12:00, 1 августа. Стоимость билета — 200 руб.

Также клуб добавляет, не рекомендует болельщикам старше 60 лет посещать грядущий матч.

Детям до 18 лет ПЦР-тест не понадобится.

Ранее «Амкар» набрал 6 очков в Сибири благодаря двум добытым победам — над барнаульским «Динамо» и омским «Иртышом». Сейчас клуб идет в лидерах турнирной таблицы.