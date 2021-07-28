ФК «Звезда» перед кубковой игрой представил двух новичков

Максим Широков подписывает контракт с пермским клубом. Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» пополнили два новичка. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе клуба.

21-летний нападающий Андрей Боковой закончил футбольную школу «Зенита». С 2019 года выступал за петербургский «Алмаз-Антей» и ФК «Сочи». Весну 2021 года провел с командой «Велес» Москва. Сыграл за клуб 9 игр, забил 1 мяч.

Воспитанник Академии московского «Локомотива», 27-летний Максим Широков с 2011 года играл за «Орёл», «Химки», «Торпедо» Москва» и раменский «Сатурн». В прошлом сезоне сыграл 27 игр, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, сегодня подопечные Константина Парамонова выступят на стадии 1/128 финала Кубка России по футболу. Соперник - ФК «Тюмень». Игра пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (0+).