Главврач ПККБ Анатолий Касатов: врачей нам пришлось вызывать из отпусков и больничных

До приезда в студию к 8 часам утра Анатолий Касатов успел провести перекличку с ковид-отделениями, сходить на обход в отделение реанимации, а домой из клиники он вчера приехал в пол первого ночи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эфир на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пришел главный врач Краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Речь шла о третьей волне коронавируса, которая захлестнула Пермский край и об острой нехватке врачей.

- Мы пытаемся создать график, позволяющий людям немного отдохнуть, - говорит Анатолий Владимирович. - Когда был спад по заболеваемости, мы отпускали отделения в короткие отпуска, но было одно условие: в случае изменения ситуации из отпусков мы вас отзываем. И наши сотрудники прекрасно это понимали.

Когда началась третья волна коронавируса, руководству медучреждений пришлось это сделать.

- Я еще раз в эфире хочу высказать слова искренней благодарности сотрудникам краевой больницы, которые с пониманием к этому отнеслись, - сказал Анатолий Касатов. - И даже выписанные из стационара люди имели возможность полтора месяца сидеть на больничном, но выходили на работу, поскольку работать было некому. Понятно, что говорить о полноценной жизни в таких условиях точно нельзя. И выглядит это примерно так: я сегодня в 5:10 выехал из дома, до приезда в студию успел провести перекличку со всеми ковид-отделениями, сходить на обход в отделение реанимации, учитывая, что домой из клиники я вчера приехал в пол-первого ночи.

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