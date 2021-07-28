В Перми вахтовика сняли с поезда за многотысячный долг перед детьми

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В Перми вахтовика сняли с поезда прямо по пути на работу. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП России.

Пермяк долгое время уклонялся от выплаты денег своим сыновьям 11 и 12 лет. Детей не навещал и не занимался их воспитанием. Неплательщик давно проживал в другом месте и не отвечал на телефонные звонки.

В ходе розыска было установлено, что пермяк приобрел билет на поезд в г. Тюмень. Сотрудники пермского линейного отдела МВД России сняли неплательщика с поезда и задержали его.

Пристав взял объяснение с мужчины и арестовал его сотовый телефон. И напомнил, что если он не вспомнит о своих обязанностях, то его имущество подлежит реализации для уплаты накопившихся алиментов.

Всего пермяк успел задолжать своим сыновьям порядка 300 тыс. руб.