В Прикамье вновь зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за минувшие сутки было обнаружено 437 новых случаев заражения COVID-19, что является новым антирекордом по случаю официально подтвержденных заражений. 59 человек проходят лечение в больницах, 378 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Так, число инфицированных достигло 71 705. В числе новых заболевших – 169 пациентов мужского пола, 268 – женского, включая 63 ребенка.

Выздоровел 421 человек.

Скончалось за сутки еще 18 человек. Теперь этот показатель достиг 3 150 человек.