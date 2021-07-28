Жительница Осы получит 250 тысяч рублей за падение на льду

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Жительница Осы получит 250 тыс. руб. компенсации морального вреда за падение на льду. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Случай произошел зимой. Направляясь на работу, осинка поскользнулась на льду на улице Максима Горького между домами № 81 и 82, упала и сломала левую седалищную кость. Месяц она лечилась в стационаре, а после проходила долгое амбулаторное лечение. Передвигалась по дому с помощью костылей и ходунков, а здоровье на сегодняшний день так и не восстановила.

Суд установил, что участок, на котором поскользнулась женщина, относится к внутриквартальной территории и является объектом благоустройства. И ответственность за содержание участка несет администрация Осинского городского округа.

Суд взыскал с администрации Осы компенсацию морального вреда в сумме 250 тыс. руб., а также расходы по оплате госпошлины, расходы на оплату услуг представителя.