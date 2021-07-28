В Пермском крае оформить пособия на детей теперь можно в МФЦ

До конца 2022 года в МФЦ будет организован прием документов практически по всем видам услуг Министерства соцразвития. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае теперь можно оформить выплаты на детей в МФЦ. Заявления можно подать на назначение ежемесячной выплаты нуждающимся семьям, у которых в 2019 – 2021 году родился третий или последующие ребенок. Ранее данную услугу можно было получить только через территориальные отделения соцзащиты. Теперь же оформить пособие можно в любом региональном МФЦ.

С 26 июля центры начали принимать посетителей еще по 8 новым услугам Министерства социального развития Пермского края.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, могут обратиться в МФЦ за назначением компенсации для приобретения продовольственных товаров.

Опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей могут подать заявление на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь, либо обратиться за выплатой компенсации, если путевку купили самостоятельно.

МФЦ начали принимать заявления на назначение денежной компенсации «О реабилитации жертв политических репрессий»,

осуществление социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты на оздоровление лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Пермского края»,

признание инвалида, ребенка-инвалида, нуждающимся в получении реабилитационных услуг в условиях дневного и временного пребывания с использованием сертификата (направления) на реабилитацию и другое услуги и другие услуги.

До конца 2022 года в МФЦ будет организован прием документов практически по всем видам услуг Министерства соцразвития.

Напомним, что по решению оперативного штаба с 19 июля все филиалы МФЦ Пермского края перешли на режим работы по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону 8-800-23-43-275, на официальном сайте учреждения или через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн».