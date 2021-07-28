В Прикамье пункты вакцинации от COVID-19 теперь можно найти в онлайн-картах

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Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в Прикамье появились в сервисах «Яндекс.Карты» и «Google Карты». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теперь найти адрес удобного прививочного кабинета и построить маршрут до него можно онлайн. Также в сервисе указан график работы пункта.

Получить информацию о пункте вакцинации просто: нужно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска.

По данным краевого минздрава, с начала массовой вакцинации первым компонентом вакцин от коронавируса привились 484,6 тыс. жителей региона. Из них 343,9 тыс. полностью завершили курс вакцинации.