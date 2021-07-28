«Ростелеком» назвал ТОП-5 сел Пермского края по востребованности точек с публичным Wi-Fi-доступом

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» назвал ТОП-5 сел Пермского края по востребованности точек с бесплатным Wi-Fi-доступом, установленных в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

С появлением возможности бесплатного выхода в интернет жителям малочисленных населенных пунктов стали доступны все преимущества цифрового быта: портал госуслуг, через который можно подать заявление, например, на получение материнского капитала или задать вопрос о вакцинации от Covid-19; общение с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, совершение интернет-покупок и многое другое.

Лидером пятерки самых активных населенных пунктов Прикамья в первом полугодии стал поселок Фаор Еловского района с численностью населения 296 жителей. Пользователи этого населенного пункта прокачивают в среднем 2,1 Тб в месяц. Этот показатель эквивалентен 600 скачанным фильмам или почти 1 000 загруженных фотографий, сделанных 12-мегапиксельной камерой. Второе место заняла деревня Груни, жители которой прокачали 1,7 ТБ информации. Бронзу взяли интернет-пользователи села Тис (Суксунский район), скачав почти 1 ТБ. Активно выходили в Сетьтакже жители сел Крохолево (Юсьвинский район) и Снежное (Октябрьский район). В целом за шесть месяцев 2021 года общий трафик потребления публичного Wi-Fi в населенных пунктах региона составил 273,6 Тб.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский директор Пермского филиала компании ПАО «Ростелеком»

«Проект по устранению цифрового неравенства важен для Прикамья, так как охватывает малые населенные пункты, в которых наиболее остро существует потребность в доступе к интернету. Девятнадцать населенных пунктов в этом году уже получили публичный Wi-Fi. До конца 2021 года новые точки заработают в Верещагинском (деревни Бородули, Галино Кукеты, Нижнее, поселок Субботники) и Чусовском районах (деревни Копально,Кучино, поселки Кутамыш, Центральный и станция Селянка). Для того чтобы подключить эти населенные пункты, связисты “Ростелекома” проложили 200 километров оптических линий связи».

Точки с бесплатным Wi-Fi-доступом в небольших населенных пунктах устанавливаются в центре поселений таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты: школы, библиотеки и больницы.

Фото: «Ростелеком»

Чтобы выйти в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из предусмотренных способов: по СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг. Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.