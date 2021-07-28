В Перми собака упала в глубокий колодец

В Перми собака упала в открытый колодец.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Перми на улице Малкова, возле дома № 43 прохожий услышал, как где-то воет собака. Оказалось, что в трехметровый колодец упал бродячий пес. Сколько времени там он том провел – неизвестно. По словам источника «КП», чтобы достать животное, очевидец вызвал спасателей. Бригада приехала на место и вызволила несчастную, а колодец огородили.
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