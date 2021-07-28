В Перми ищут водителя, который сбил ребенка и уехал

Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми инспекторы разыскивают водителя, который сбил ребенка во дворе дома или свидетелей происшествия. 14 июля в 19.40 во дворе дома по улице Бенгальская, 6 наехал на 8-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из-за куста. В момент ДТП он был без взрослых. Мальчик пучил ушибы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

- По факту оставления места в автоаварии проводится административное расследование, - сообщают в ГИБДД по городу Перми. - Сотрудники автоинспекции просят граждан и откликнутся всех, кому известны марка и государственный регистрационный номер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора.

Сообщить информацию можно по адресу: ул. Таганрогская, д. 17, кабинет № 11 в группу розыску полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми (дислокация Орджоникидзевский район) или по телефону: 249-99-78, 89655629814. Анонимность гарантируется.