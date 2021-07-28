В Пермском крае пациентам возобновят выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

На закупку бесплатных лекарств Пермский край получил почти 96 млн рублей из федерального бюджета, еще 24,2 млн рублей из регионального бюджета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае пациентам, которые болеют коронавирусной инфекцией и проходят лечение амбулаторно, возобновят выдачу бесплатных лекарств. До недавнего времени в регионе с этим были проблемы.

На закупку бесплатных лекарств Пермский край получил почти 96 млн рублей из федерального бюджета, еще 24,2 млн рублей из регионального бюджета. На эти средства заключены контракты на поставку препаратов для проведения противовирусной терапии: фавипиравир, умифеновир, а также антикоагулянтов: ривароксабан, апиксабан и других лекарств. Поставки уже начались, и препараты в течение ближайшей недели поступят в поликлиники Перми и края для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19.