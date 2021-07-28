В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 21 территории

Больше всего заболевших в Перми – 224 случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки выявили еще 428 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на два больше, чем днем ранее.

Больше всего заболевших в Перми – 224 случая. На втором месте – Соликамский городской округ, там заболели 50 человек. На третьем месте – Чернушинский городской округ - 27 случаев.

В Березниках коронавирус подтвердился у 25 человек, Уинском муниципальном округе – у 13, в Карагайском муниципальном округе – у 12. По 11 случаев в Осинском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе. В Чердынском городском округе COVID-19 заболели 10 человек, в Чайковском – 9.

По 7 случаев заболевания зафиксировано в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах. В Юрлинском муниципальном округе выявлено 6 заболевших.

По 3 случая инфицирования выявлено в Красновишерском городском округе, Кудымкаре и Куединском муниципальном округе. По 2 новых заражения зафиксировано в Еловском муниципальном округе и Краснокамском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Пермский муниципальный район, а также Добрянский и Октябрьский городские округа. Всего в Пермском крае коронавирус обнаружили у 71 268 человек.