В пермский зоопарк 31 июля можно будет пройти бесплатно

Тигрице Афине скоро исполнится 7 лет. Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке 31 июля отметят день тигра. Этот праздник учредили в 2010 году на форуме «Тигриный Саммит». Этот праздник придумали не ради развлечения, а для информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

В зоопарке в Перми живет тигрица Афина, которой уже 19 августа исполнится 7 лет. Афина мама троих тигрят, один из которых переехал жить в Большеречье, а два в зоопарк Баку.

В этот день с 13.00 – 14.00 пройдет обзорная экскурсия «Амурский тигр», встреча у фонтана, в 14.30 начнутся показательные кормления кошачьих.

Для тех, кто придет в костюме тигра вход на территорию зоопарка 31 июля – бесплатный.