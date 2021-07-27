В Пермском крае смогут делать еще больше тестов на коронавирус

Новые лаборатории будут выполнять 4176 исследований в сутки, а вместе с существующими - 8376 исследований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае ежедневно выполняются более 4 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Власти региона закупили новое оборудован, благодаря ему, тестов начали выполнять вдвое больше.

В июле начала работать ПЦР-лаборатория в краевой больнице в Березниках, а на днях обработку тестов на коронавирусную инфекцию стали делать в новой лаборатории в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. В августе откроются еще 3 новых лаборатории – в Краснокамской, Кунгурской и Кудымкарской больницах, сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

Новые лаборатории будут выполнять 4176 исследований в сутки, а вместе с существующими - 8376. Их открытие позволит обеспечить максимальную оперативность в проведении тестов на коронавирусную инфекцию.