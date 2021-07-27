Алексей Дёмкин: «Ремонт дорог по нацпроекту в Перми близится к экватору»

На улице Якутской после ремонта снимут ограничения по скорости. Фото: страница в Instagram главы Перми.

- В этом году ремонт дорог по национальному проекту близится к своему экватору, - сообщил на своей странице в Instagram глава Перми Алексей Дёмкин. – В работе сейчас 16 объектов, их общая готовность составляет 47 процентов.

По сообщению Алексея Дёмкина, совсем скоро ремонт будет полностью завершен на нескольких городских улицах.

- На ряде улиц, например, на улице Панфилова, где на следующей неделе предстоит приёмка, ремонт практически завершен, - отметил глава города. – Ремонтные работы на улицах Баумана, братьев Игнатовых и Тимирязева тоже в высокой степени выполнения.

Отремонтированные улицы станут комфортнее и безопаснее.

- На многих объектах кроме ремонта проезжей части и тротуаров устанавливаются или модернизируются светофоры, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Все эти меры повышают безопасность дорожного движения и меняют к лучшему облик городской среды.

Пропускная способность улиц в ходе ремонта также повышается. Например, в том же посте на странице в Instargam глава Перми проинформировал о предстоящем увеличении скорости на улице Якутской до 90 километров в час - ранее она ограничивалась до 60 километров в час из-за колейности.

Качество ремонта дорог по нацпроекту должны контролировать главы администраций района - такое поручение дал глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, в Свердловском районе Перми ремонтные работы по нацпроекту проводятся сразу на 4 объектах. В частности, на улице Коминтерна на участке от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева должны завершить ремонт уже в октябре этого года. Обновляется участок улицы Тимирязева от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта. На участке улицы Павла Соловьёва от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева уложен выравнивающий слой асфальта, проведено асфальтирование тротуаров. Продолжается ремонт улицы Николая Островского – здесь уже выставлен бортовой камень, сделано щебёночное основание на тротуарах, скоро начнётся асфальтирование пешеходной зоны.

НАША СПРАВКА

Пермь активно участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 2017 года в рамках нацпроекта было ликвидировано более 160 очагов аварийности, доля дорог в нормативном состоянии увеличилась с 50 до 70 процентов.