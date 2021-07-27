В Перми пройдет экскурсия по местам съемок фильма про Ивана Семенова

В Перми пройдет экскурсия, посвященная фильму «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на прошлой неделе закончились съемки картины «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», режиссером которого стал Антон Богданов. Съемки проходили на разных площадках города, в закрытых пространствах и просто на улицах. 27 июля пермяков приглашают на экскурсию «По Компросу с Иваном Семеновым». Ее проведет экскурсовод Галина Горбунова. На прогулке вы узнаете истории про Ивана Семенова: и про то, что написано в книге, как снимался знаменитый фильм. А в конце вы увидите памятник Ивану Семенову, о котором знают не все жители нашего города. Экскурсия обещает быть интересной для взрослых и детей.

Место встречи в 19.00 у памятника «Пермяк-соленые уши». Окончание в 20.30 в сквере желаний у Театра Кукол. Экскурсия будет бесплатная, она проводится в рамках проекта «Прогулки по Перми».