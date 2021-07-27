В Перми у Красавинского моста затонул катер

Катер затонул днем 27 июля на Каме. Фото: Уральская транспортная прокуратура.

В Перми 27 июля около 12 часов в районе Красавинского моста через реку Кама затонул катер типа «Ярославец». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Он был пришвартован к технологическому причалу. По предварительной информации никто не пострадал.

На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.

Спасатели проводятся водолазные работы, обследуют судно. На месте происшествия будут установлены боновые заграждения, чтобы топливо не распространилось в реку.

По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства и экологического законодательства, - сообщают в ведомстве.