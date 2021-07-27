Эффектная погоня с трагичным финалом: в Перми водитель иномарки наехал на инспектора, снес остановку и от травм умер в больнице

Фото: chp_59/Instagram

Эффектная погоня с трагичным финалом произошла минувшим вечером в Кировском районе Перми. Около 20:30 на улице Сивашской экипаж ГИБДД потребовал остановиться водителя Ниссан Альмера. Но водитель иномарки не собирался сдаваться полицейским. Началась погоня. На улице Бахчевая нарушител врезался в машину ДПС, через несколько минут на улице Гальперина его удалось остановить, но водитель включил заднюю передачу и проехался по ноге инспектора. Выехав на дорогу, мужчина не справился с управлением, врезался в попутку, а после - в остановку.

Фото: chp_59/Instagram

- Пострадавшие сотрудник полиции, женщина и водитель Ниссана были доставлены в больницу, где впоследствии водитель иномарки от полученных травм скончался. Установлено, что за рулем Ниссан Альмера находился 36-летний мужчина. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.