Три пермских выпускника сдали по два ЕГЭ на 100 баллов

. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сразу три выпускника из Перми получили по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам, - рассказали в департаменте образования администрации Перми. Два мультистобалльника обучались в лицее №10: Мария Мокеева сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и литературе, Илья Холкин – по русскому языку и информатике. Выпускник школы №146 Олег Одинцов получил максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку и географии.

Всего в этом году стобалльниками стали 76 выпускников из 33 пермских школ. Лидером по их количеству стала школа №146, 100 баллов на экзаменах получили десять ее выпускников. По семь стобалльников - в лицеях №10 и №1.

Больше половины - 42 выпускника – получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 13 - по информатике, 8 – по литературе.

- По нашим данным, практически каждый третий стобалльник планирует поступать в вуз Перми, - отметили в департаменте образования.