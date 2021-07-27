Полицейские опубликовали фоторобот мужчины, который напал на женщину с грудничком в Балатовском парке

- Фото: архив "КП"

Правоохраниетльные органы опубликовали фоторобот подозреваемого в нападении на женщину с ребенокм в Балатовском парке.

Приметы: на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 180 сантиметров, короткие темные волосы. Был одет в серые шорты и светлую футболку.

Подозреваемый мужчина. Фото: police_prm/Instagram

Напомним, 24 июля на Татьяну Лузину напал неизвестный мужчина, когда она гуляла с 6-месячным ребенком в Балатовском парке. Грабитель пытался сорвать золотую цепочку с ее шеи. К счастью, женщина смогла дать отпор, и нападавший убежал. После этого Татьяна вызвала полицейских и описала грабителя.

Всех, кто занет какую-либо информацию о подозреваемом, просят сообщать по телефонам 218-83-11 или 102

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