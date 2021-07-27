Капитан «Пармы» остается в команде

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» продлил контракт с форвардом и капитаном клуба Константином Булановым.

Как сообщает клубная пресс-служба, новое соглашение будет действовать один сезон.

«Я рад остаться частью этой семьи. Это мой дом, играть при родных трибунах – большая честь! «Парма» с каждым годом делает новые шаги вперёд. Быть участником и свидетелем этого процесса – это действительно круто. Впереди ещё много новых свершений, поэтому желаю всем нам успешного сезона!», —прокомментировал подписание контракта баскетболист.

Константин Буланов является воспитанником пермского баскетбола и выступает за «Парму» с 2014 года.