Строительство новой спортивной арены в Перми начнется в 2022 году

Фото: FIBA

В Перми в 2022 году начнется строительство новой спортивной арены. Она будет вмещать 10 тыс. человек и расположится в районе железнодорожного вокзала Пермь-II, сообщает издание Business Class.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству арены. Выбирается местоположение будущего объекта.

В пресс-службе краевого минспорта подтвердили, что арену планируют сдать в 2025 году. Новая арена позволит проводить соревнования международного уровня по различным видам спорта. Также объект можно использовать для организации массовых культурных мероприятий и масштабных концертов.

Реализацию проекта оценили в 10 млрд руб.