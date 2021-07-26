Спасатели рассказали подробности взрыва в Пермском крае

Фото: ВК СВИП Кунгур.

В МЧС по Пермскому краю прокомментировали ЧП на газопроводе. Сообщение в службу поступило в 20.45. Произошла разгерметизация магистрального газопровода у реки Сылва Кишертского муниципального округа Пермского края.

- В настоящее время представителями ТРАНС-Газ -Чайковский задвижки перекрыты, - сообщает ведомство. - Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га. Угрозы распространения пожара на жилые дома отсутствует. В результате происшествия пострадавших нет. Для работ привлечено 21 человек и 8 единиц техники.

Напомним, 26 июля в социальной сети появились фото и видео последствий взрыва на газопроводе. Его было видно в Кунгурском, Суксунском районах и даже Перми.