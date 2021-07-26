Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 17:34

Райффайзенбанк открыл демо-доступ к мобильному приложению для малого бизнеса

В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Предприниматели могут протестировать мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн в демо-режиме. Сервис доступен бизнесменам, которые еще не стали клиентами банка.

Для этого достаточно скачать приложение для iOS или Android, и нажать кнопку демо верхнем правом углу на основном экране. В демо-версии можно оценить все функции приложения для бизнеса.

«В демо-версии можно оценить все доступные функции, понять принцип их работы и насколько быстро и удобно можно ими пользоваться», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.