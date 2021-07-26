В Перми волонтеры ищут 31-летнюю женщину, которая пропала месяц назад

Светлана Петрова пропала 27 июля.

В Перми волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщают, что пропала 31-летняя Светлана Петрова. О ней ничего неизвестно с 27 июня.

На вид женщине 30-35 лет, рост 165 см, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч, была одета в темную кофту, с длинным рукавом, цветастый халат, шорты серые в клетку и белые тапки.

Всех, кому известно местонахождение Светланы Петровой, сообщите по телефонам: 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС Перми, +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.