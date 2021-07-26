Мужчина с ребенком украл вещи в ТЦ, а потом сбежал, бросив малыша. Фото:@zhest_perm/instagram
Годовалый ребенок, сам того не желая, стал свидетелем кражи в одном из торговых центров Перми. 25 июля вместе мамой малыша и ее знакомый пришли в новый большой торговый центр на шоссе Космонавтов.
Мама мальчика попросила своего друга приглядеть за малышом, пока она сходит за покупками. Мужчина остался с мальчиком и решил тоже пройтись по отделам. В одном из них он украл вещи, а когда это заметили сотрудники охраны, «усатый нянь» поспешил ретироваться, бросив ребенка. Мама малыша нашлась через несколько минут, с ее чадом все было в порядке, а вот подозреваемого в краже разыскивает полиция.
- По данному факту зарегистрирован материал проверки, - сообщает Управление МВД России по городу Перми. – Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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