В Пермском крае кузнеца убила металлическая деталь

Рабочий скончался от полученной травмы.
Фото: Анна Маркова
В Пермском крае на одном из заводов произошел несчастный случай. Трагедия случилась 24 июля, металлическая деталь вылетела из пресса, переломилась и упала на голову кузнецу, мужчина погиб.
Причины и обстоятельства несчастного случая выясняет государственный инспектор труда Пермского края.
- По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщают в инспекции.