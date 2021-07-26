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Происшествия26 июля 2021 15:37

В Пермском крае кузнеца убила металлическая деталь

Несчастный случай произошел на заводе
Анна Маркова
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Рабочий скончался от полученной травмы.

Рабочий скончался от полученной травмы.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае на одном из заводов произошел несчастный случай. Трагедия случилась 24 июля, металлическая деталь вылетела из пресса, переломилась и упала на голову кузнецу, мужчина погиб.

Причины и обстоятельства несчастного случая выясняет государственный инспектор труда Пермского края.

- По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщают в инспекции.