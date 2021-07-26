Жители Перми смогут узнать, кто из соседей задолжал за тепло и горячую воду

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В июле жители Перми смогут проверить, по вине кого из соседей за их домом образовалась задолженность за тепло и горячую воду. По инициативе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в подъездах многоквартирных жилых домов размещены списки должников.

Чтобы стать фигурантом такого списка, достаточно более 3 месяцев не оплачивать квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения. «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает, что отсутствие оплаты приводит к ряду негативных последствий: обращению в суд, начислению пеней, аресту имущества и денежных средств на счетах должников, наложению запрета на выезд за рубеж и проведению сделок с имуществом. В случае инициирования судебных процедур задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек!

«Мы размещаем информацию о должниках в общественных местах для того, чтобы наши добросовестные клиенты понимали, кто ответственен за недостаточно высокое качество коммунальных услуг. Летом коммунальная инфраструктура готовится к предстоящей зиме и для энергетиков важен каждый рубль. Поэтому мы рекомендуем погасить долги за тепло и ГВС в самое ближайшее время, чтобы не попасть в аналогичный список в следующем месяце», — рекомендует руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.