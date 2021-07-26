«Свеза» присоединилась к Всероссийской акции «Неделя сбора батареек»

С 20 июня по 26 июля все жители и гости Перми и Пермского края могли внести свой вклад в защиту окружающей среды – сдать неограниченное количество батареек и аккумуляторов, старых телефонов и прочую ненужную электронику. Работники комбината «Свеза» и жители Уральского уже второй год участвуют в акции.

В начале недели у контрольно-пропускного пункта комбината был установлен контейнер для сбора опасных отходов, и все желающие могли оставить пришедшие в негодность и подлежащие утилизации аккумаляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую технику.

Самыми активными по традиции стали уральские школьники - они весь год собирали аккумуляторы и теперь сдали весь накопленный материал. Емкость для сбора была также была установлена для посетителей в уральском краеведческом музее, собирала опасные отходы и IT служба комбината. Ну и сами сотрудники и члены их семей стали активными участниками акции. За неделю общими усилиями местным жителям удалось собрать 55 килограмм отходов второй категории.

«Наш комбинат второй год принимает участие во Всероссийской акции «Неделя сбора батареек». В прошлом году акция проводилась впервые, и за неделю удалось собрать 32 килограмма батареек. В этом году акцией заинтересовалось большее количество сотрудников комбината, жителей поселка, также активное участие приняли школьники, педагоги, дети дошкольного возраста. Общими усилиями собрали 55 кг материала. Результат намного больше чем в прошлом году. Уральцы начали формировать экопривычки и более ответственно относятся к окружающей среде. Это хорошая традиция, которую мы будем продолжать и развивать», – делится специалист по охране окружающей среды комбината «СВЕЗА» в Уральском Наталья Шистерова.

Безопасная утилизация отходов – одна из наиболее актуальных экологических проблем современного мира. Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов – одна из главных задач нацпроекта «Экология». Его цель – значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.

Наша справка

«Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик № 1 в России для монолитного строительства.

«Свеза» выпускает порядка 1,4 млн кубометров высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты. «Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий и оборудования. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных мастеров.

Компания «Свеза» включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции: в Ленинградской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.