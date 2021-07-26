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Общество26 июля 2021 7:17

Прикамцам снова разрешили посещать леса

Запрет был введен 15 июля
Григорий СЕРЕДКИН
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Запрет был введен из-за высокой пожароопасности.

Запрет был введен из-за высокой пожароопасности.

Фото: Василий Вахрин

Жителям Прикамья вновь разрешено посещать леса. Такой приказ в минувшие выходные подписал глава регионального минприроды Дмитрий Беланович.

Напомним, ограничение на пребывание граждан в лесах и нахождение в них транспортных средств было введено 15 июля. Исключение действовало лишь для сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Добавим, что до 10 сентября в лесах региона продолжает действовать противопожарный режим. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры.