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Общество26 июля 2021 6:42

В Прикамье ожидается холодная и дождливая неделя

Температура воздуха может упасть до 15°
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается холодной и дождливой. Температура воздуха будет на 3-5° ниже нормы и может упасть до 15°, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Тепло начнет уходить в понедельник. Во вторник вероятны дожди и понижение столбика термометра до +15…+20°, по северу +10…+15°.

В среду температура воздуха вновь не превысит +15°. В четверг температура днем составит составит +17…+22°, возможны небольшие дожди.

Потеплеет лишь к выходным. В пятницу днём ожидается +18…+23°. К 1 августа температура может повыситься до +23…+28°.