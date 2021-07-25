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Общество25 июля 2021 13:42

Под Кунгуром спасены трое заблудившихся грибников

Все были здоровы и не нуждались в медпомощи
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Александр ГЛУЗ

Под Кунгуром в районе деревни Гусево спасатели нашли в лесу трех заблудившихся грибников. Об этом рассказали в Кунгурской службе спасения.

Потерялись 73-летний пенсионер, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. С ними удалось установить связь по телефону. Чтобы определить их местонахождение, спасатели применили звук с помощью специальной сигнальной установки.

Спустя немного времени грибники сами услышали звук и вышли на него. А уже через час вышли к спасателям. В медпомощи заблудившиеся не нуждались.