В Прикамье обновился суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 429 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, регион вновь побил рекорд суточной заболеваемости.

83 человека проходят лечение в больницах, 346 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 429 новых заболевших 151 пациент мужского пола, 278 – женского. Из них 34 ребенка.

Общее число выявленных инфицированных в регионе достигло 70 414. Выздоровело 62 311 (+434 за прошедшие сутки).

Скончалось 23 человека (3 098 в общем количестве за все время пандемии).