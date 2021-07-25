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Общество25 июля 2021 10:26

Добрянка простилась с известным врачом скорой помощи

Скончался фельдшер Владимир Добрынин
Дмитрий Волгарев
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Фото: Личная страница Владимира Добрынина "ВКонтакте"

Фото: Личная страница Владимира Добрынина "ВКонтакте"

Вчера в Добрянке простились с известным в городе врачом скорой помощи Владимиром Добрыниным.

«Он был очень добрым, поэтому и сгорел «психологически» раньше, чем надо!», — пишут в городском «Подслушано».

«Словами не описать какой был человек...Добрый, отзывчивый, порядочный, очень грамотный, с большим опытом работы на скорой помощи. Он любил свою работу и многие жители Добрянки и Добрянского района будут его помнить и вспоминать,за оказанную медицинскую им помощь и спасённые жизни», — добавляет подписчица городского паблика в комментариях.

О подробностях трагедии не сообщается. Фельдшеру было всего 43 года.