«Парма» усилилась американским защитником

Фото: Единая лига ВТБ

Состав пермского БК «Парма» пополнил американский защитник Джеремая Хилл. Контракт с игроком подписан на сезон-2021/2022.

Дебютировал в Единой лиге ВТБ американец в сезоне-2019/2020, выступая за «Астану». А в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Казахстана и был признан лучшим игроком чемпионата страны.

В прошлом сезоне Хилл поучаствовал в 24 встречах в рамках Единой лиги ВТБ, показав статистику в 15,7 очка (в среднем за игру), 3,7 подбора и пять передач при эффективности в 14,8 балла.

Ранее «Парма» усилилась центровым сборной Беларуси Артемом Параховским, который заменил ушедшего в ЦСКА Владимира Ивлева.