Новые случаи COVID-19 выявлены в 30 муниципалитетах Пермского края

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За минувшие сутки COVID-19 в Пермском крае выявили в 30 муниципалитетах, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, днем ранее в регионе было зафиксировано 423 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 256. Далее следует Соликамский городской округ, там обнаружен 21 инфицированный. Третье место занимает Краснокамский городской округ, в котором заболело 15 человек.

В Чайковском заболели 14 прикамцев, в Добрянском городском округе – 12, в Куединском муниципальном округе – у 11. По 9 жителей с COVID-19 зафиксировано в Октябрьском и Чернушинском городских округах.