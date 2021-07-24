В Перми пропал 24-летний молодой человек

Игорь Заборских. Фото: "Лиза Алерт"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили в розыск 24-летнего Игоря Заборских. Обстоятельства, при которых пропал молодой человек, не сообщаются. Единственное, что известно - он ушел 18 июля в неизвестном направлении.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку, темно-синие джинсы, черные кроссовки с красной вставкой.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Игоря, просят сообщать по телефону 8-951-923-09-80.

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