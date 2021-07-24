На пожаре в Пермском крае погибла женщина

Фото: Виталий Хусаинов/Мой город - Кизел
В пятницу, 23 июля, на пожаре в Кизеле погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
- Сообщение о пожаре поступило в 20:24. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдался дым из окна 4 этажа. Горение ликвидировали спустя 9 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В ходе тушения была обнаружена 70-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в МЧС.
На пожар реагировали 12 человек личного состава и 5 единиц техники. По факту произошедшего проводится проверка.
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