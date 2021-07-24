- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 24 июля, в Перми перенесут остановку «Октябрьская площадь». Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает издание Business-class.

В связи с этим автобусы № 50, 51 и 60 будут останавливаться около дома № 44 по Комсомольскому проспекту. А по нечетной стороне Компроса остановку перенесут 28 июля, автобусы будут останавливаться в районе дома №35.

- В Перми продолжается капитальный ремонт Комсомольского проспекта к 300-летию города. В связи с этим необходимо перенести остановки общественного транспорта «Октябрьская площадь», расположенные на тротуарах между улицами Луначарского и Пушкина по обеим сторонам, - объяснили в пресс-службе администрации.

Временные остановочные пункты будут работать до завершения ремонтных работ.