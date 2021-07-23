. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина принято решение сохранить до 31 августа действующие в регионе ограничения в связи с коронавирусом.

Объяснили это с тем, что в Роспотребнадзоре оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как неблагополучную.

- Вирус пошел в территории края: кроме региональной столицы, Березников и Соликамска резко выросло число заболевших в Пермском районе, Гайнском, Лысьвенском и Добрянском округах, – отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

В итоге до конца августа продлятся ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и других развлекательных и досуговых заведений. Также сохранится запрет на работу заведений общественного питания с часу ночи до шести утра.

Кроме того, до особого распоряжения оперштаба в Прикамье сохраняются ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям Пермского края по-прежнему нужно будет соблюдать масочный режим в магазинах, в общественном транспорте, в лифтах, на парковках и других местах скопления народа.