В Прикамье судили чиновницу, которая распорядилась навести порядок на кладбище

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Правовая неграмотность довела специалистку территориального отдела администрации столицы Коми округа до скамьи подсудимых. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ.

Хотя руководствовалась чиновница вроде бы благими намерениями – попросила своего знакомого навести порядок на кладбище в Кудымкаре.

Тот не стал откладывать дела в долгий ящик и нанял бригаду. Рабочие с энтузиазмом принялись спиливать деревья и вырубать кустарники.

- Специалист территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального округа предложила одному из местных жителей произвести очистку территории кладбища от деревьев, - рассказали в краевой прокуратуре. – Тот нанял бригаду рабочих, которые произвели вырубку лесных насаждений. Но чиновница не обладала правом принятия подобных решений. В результате Кудымкарскому муниципальному округу и лесному фонду РФ был причинен ущерб в размере более 55 тысяч рублей.

Суд приговорил сотрудницу горадминистрации к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев и постановил взыскать с нее нанесенный ущерб.