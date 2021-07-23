«Избивал, душил, грозил облить бензином и поджечь». В Прикамье муж любил издеваться над своей женой

. Фото: Василий Вахрин

39-летний буян из Кунгура систематически издевался над своей 40-летней женой. В конце концов, она не выдержала и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям. Они смогли собрать доказательства того, что в течение долгих месяцев обвиняемый избивал и душил свою жену, угрожал ее убить. Он показывал ей канистру с бензином, обещая поджечь дом.

- В период с июня 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор на почве личных неприязненных со своей 40-летней супругой систематически умышленно наносил побои своей 40-летней супруге, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Кроме того, в январе и в феврале 2021 года он неоднократно угрожал ее убить, сдавливал ей шею руками, а также демонстрировал канистру с бензином, обещая поджечь дом.

Материалы уголовного дела по статьям об истязании и угрозе убийством передали в суд.