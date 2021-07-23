В Прикамье разыскивают опасного преступника

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми одному из участников пьяной ссоры нанесли ножевое ранение. В этом подозревают его 61-летнего знакомого, который скрылся с места пришествия. Его объявили в розыск.

В полиции распространили приметы и фотографии подозреваемого.

- Разыскивается Русаков Юрий Петрович 1962 года рождения, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. На вид ему 60 лет, он худощавого телосложения, волосы у него светлые, глаза светлые, губы тонкие, выступающий подбородок, имеет лобное и височное облысение. На теле, в том числе на пальцах рук, имеются многочисленные татуировки.

Всех, кто знает, где находится Русаков, просят звонить по телефону 8-909-109-62-49.