В Пермском крае окончены поиски 12-летнего мальчика, который ушел гулять и исчез

12-летний мальчик найден живым.
В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего подростка. Волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщают, что мальчик найден, жив.
Напомним, в воскресенье, 18 июля, он ушел погулять из дома в Орджоникидзевском районе и пропал. Пять дней о мальчике не было известий. Сегодня, 23 июля, волонтеры сообщили, что мальчик нашелся. Где он пропадал все это время, не сообщается.
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