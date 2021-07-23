В Пермском крае окончены поиски 12-летнего мальчика, который ушел гулять и исчез

12-летний мальчик найден живым.

В Перми окончены поиски пропавшего 12-летнего подростка. Волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщают, что мальчик найден, жив.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, он ушел погулять из дома в Орджоникидзевском районе и пропал. Пять дней о мальчике не было известий. Сегодня, 23 июля, волонтеры сообщили, что мальчик нашелся. Где он пропадал все это время, не сообщается.

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