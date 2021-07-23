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Происшествия23 июля 2021 13:10

Простоял на окне всю ночь: в Перми пьяные родители заперли ребенка в квартире и ушли

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе
Анна Маркова
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Мальчик не спал всю ночь и звал родителей из окна.

Мальчик не спал всю ночь и звал родителей из окна.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми у жильцов дома по улицы Делегатская минувшая ночь была бессонной. Соседский ребенок кричал из окна, звал на помощь. Около 6 часов утра на его крики отреагировали прохожие. Он рассказал, что находится дома один, взаперти.

По информации источника, соседи знают, что у него есть сестра и родители, но дома их нет. К дому вызвали полицейских. На место приехали и спасатели. 7-летний мальчик стоял на окне второго этажа. Его родителей обнаружили спящих пьяными в машине за углом. Теперь в этой ситуации будут разбираться специальные службы.