Баскетболист из Прикамья сыграет на Олимпиаде в Токио

Фото: БК "Парма"

Уже завтра стартует Олимпийский турнир по баскетболу 3x3, где в составе сборной России сыграет уроженец Березников, игрок команды «Гагарин» (Московская область) — 24-летний Александр Зуев. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе БК «Парма».

В 24 года Александр не раз был призёром первенств России, двукратным чемпионом мира по баскетболу 3х3 (категория U23). Попадал в символические пятёрки и становился лучшим игроком турниров. Является чемпионом России по баскетболу 3х3 в составе БК «Гагарин», а также первым номером рейтинга в России.